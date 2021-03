Bundesregierung hat wenig Daten zu Missbrauch : FDP: Koalition ist hilflos bei Betrug mit Corona-Hilfen

Berlin Dem Bundeswirtschaftsministerium liegen bislang 14.300 Fälle von Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Corona-Hilfen vor. Die FDP sieht diese Zahl als zu niedrig an und sieht ein Versagen der Bundesregierung.

Die Bundesregierung hat in NRW bislang nur wenige Fälle von Betrug bei der Auszahlung der Corona-Hilfen ermittelt. Bei den direkten Auszahlungen über Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen liegen dem Bundeswirtschaftsministerium „derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse zu Betrugsfällen oder Betrugsversuchen in Nordrhein-Westfalen vor“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Insgesamt hätten die Bundesländer im Rahmen des Monitoring des Programms dem Bund 14.300 Fälle von Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren mitgeteilt. Allerdings schätzt das Bundeswirtschaftsministerium die tatsächliche Zahl höher ein, da die Länder noch nicht alle Angaben gemeldet hätten.