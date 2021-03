Betrugsverdacht : Bund stoppt vorerst Corona-Hilfen für Firmen

Berlin Bereits am Freitag hat das Bundeswirtschaftsministerium die Freigabe von Abschlagszahlungen von mehreren Corona-Hilfsprogrammen vorerst gestoppt. Es gibt offenbar Hinweise auf betrügerische Aktivitäten.

"Es besteht in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder bei den Corona-Hilfen erschlichen wurden", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. "Daher werden die Abschlagszahlungen derzeit einer Prüfung unterzogen und sind kurzfristig angehalten. Sie stehen in Kürze wieder zur Verfügung."