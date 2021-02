Konsumentenkredite : Regierung will Provisionen von Restschuldversicherungen deckeln

Verbraucher müssen für die Versicherung beim kreditfinanzierten Kauf eines Autos oder anderer teurer Produkte mitunter indirekt Provisionen von bis zu 79 Prozent der erhobenen Beitragssätze bezahlen, heißt es in einem Papier des Bundesfinanzministeriums.

Berlin Die Bundesregierung will es Verbrauchern einfacher machen, einen Kredit beispielsweise für den Haus-, Auto- oder Waschmaschinen-Kauf abzusichern. Dazu brachte das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg, mit dem die Abschlussprovisionen für Restschuldversicherungen begrenzt werden sollen. Die Koalitionsfraktionen sollen diesen Entwurf nun in den Bundestag einbringen.

„Der höchste Provisionssatz, welchen die Bafin in ihren Untersuchungen identifiziert hat, beträgt 79 Prozent der erhobenen Beitragssätze für das Risiko ,Tod´“, heißt es in der Antwort. Auch in ihrer zweiten Marktuntersuchung vom 1. September 2020 habe die Bafin die Provisionszahlungen betrachtet. „Die festgestellten Provisionen waren nach wie vor teilweise außerordentlich hoch, ebenfalls mit Höchstsätzen über 50 Prozent“, so das Papier.