Serie Mein Geld (11/13) : Das müssen Sie bei Bankgebühren wissen

Serie Düsseldorf Banken und Sparkassen verdienen am Zinsgeschäft kaum noch Geld. Dafür sind die Gebühren der Geldhäuser vielfach gestiegen. Woran Verbraucher denken sollten, wenn es um ihr Girokonto geht.

Bankgebühren sind ein beliebtes Thema, wenn es darum geht, was Menschen bei Geldhäusern aufregt. In den vergangenen Jahren sind sie an einigen Stellen deutlich gestiegen, weil in der Niedrigzinsphase sinkende Zinsmargen die Institute zwingen, nach zusätzlichen Einnahmequellen Ausschau zu halten. Aus Sicht des Hohenheimer Bankprofessors Hans-Peter Burghof sind daran auch die zunehmenden Anforderungen der Regulierungsbehörden Schuld: „In Deutschland ist es teuer, eine Bank zu sein“, sagt er.