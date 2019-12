Drei Gewinnwarnungen in einem Jahr : Bei Henkel knirscht es an einigen Stellen

Bei Henkel knirscht es an einigen Stellen

Drei Gewinnwarnungen in einem Jahr

Düsseldorf Die Waschmittelsparte läuft gut, die andern Bereiche leiden an Umsatzproblemen. Aber der Konzern hat genug Geld für Investitionen.

Einen schlechteren Abgang kann ein Vorstandschef nur schwer haben. Hans Van Bylen (58), der zur Jahreswende Henkel verlässt, verkündete zuletzt, dass der Gewinn 2020 wohl niedriger ausfallen werde als bisher erwartet. Die Quittung der dritten Gewinnwarnung innerhalb eines Jahres kam am Freitag: Der Aktienkurs rutschte um weitere vier Prozent ab, nachdem er in den vergangenen drei Jahren bereits mehr als ein Fünftel verloren hatte Im Juni 2017 notierte das Papier bei fast 130 Euro, am Freitag waren es noch 90 Euro. „Das ist schon ein Trauerspiel“, sagt Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), „wir als Aktionäre sind sehr enttäuscht und erwarten mit der neuen Führung ab 2020 eine Wende.“