Auszeichnung : Rheinische Post bei Newspaper Awards achtmal prämiert

Düsseldorf Großer Erfolg für die Rheinische Post. Unsere Redaktion wurde mit insgesamt acht „European Newspaper Awards“ ausgezeichnet.

An dem größten europäischen Zeitungswettbewerb nahmen 184 Zeitungen aus 25 Ländern teil, es gab weit mehr als 4000 Einsendungen in den 20 Preiskategorien. Die Rheinische Post wurde unter anderem für eine Schwerpunktausgabe „70 Jahre Grundgesetz“, eine Doppelseite über Fallen beim Einkaufen sowie der Podcast „Rheinpegel“ mit einem „Award of Excellence“ ausgezeichnet. Auch eine Grafik zum 50. Jahrestag der Mondlandung und eine Multimedia-Geschichte zum Abschied des Basketball-Stars Dirk Nowitzki wurden neben weiteren Beiträgen honoriert.