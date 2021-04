Anstieg um etwa eine Million Euro : Auch Xanten hinterfragt Höhe der Jugendamtsumlage

Xanten Xanten muss in diesem Jahr fast 6,8 Millionen Euro für die Jugendamtsumlage einplanen, etwa eine Million Euro mehr als 2020. Die Politik beschäftigt sich deshalb mit der Frage, wie sich ein weiterer Anstieg stoppen lassen könnte.

Nach Alpen bemüht sich auch Xanten um Aufklärung über die Höhe der Jugendamtsumlage, die an den Kreis Wesel überwiesen wird. Der Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am 6. Mai damit. Hintergrund sind Anträge aus der Politik: Die CDU fordert vom Kreis mehr Informationen dazu, warum die Umlage über Jahre gestiegen ist, außerdem will sie die Verwaltung damit beauftragen, für die Stadt eine günstigere Alternative zum Kreisjugendamt zu prüfen, zum Beispiel eine Kooperation mit anderen Kommunen. Die Freie Bürgerinitiative (FBI) schlägt vor, die Kreis- und Jugendamtsumlage zu limitieren.