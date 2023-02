Forderung von 650 Euro mehr im Monat für jeden Bei der Bahn drohen ab Ende Februar Streiks

Bei der Deutschen Bahn (DB) und anderen Bahnbetrieben drohen ab Ende Februar Warnstreiks für höhere Löhne, unmittelbar nachdem die Tarifverhandlungen begonnen haben. Das kündigte die Eisenbahnergewerkschaft EVG am Dienstag in Fulda an. Sie fordert gemäß einem einstimmigen Beschluss der Tarifkommission für die Beschäftigten eine prozentuale Lohnerhöhung von zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Damit verlangt die EVG ein noch größeres absolutes Lohnplus als die Gewerkschaft Verdi, die pro Beschäftigtem mindestens 500 Euro mehr fordert. Weil manche Kollegen oder Kolleginnen nur rund 2500 Euro im Monat verdienen, würde ein Plus von 650 Euro für sie einen Gehaltssprung um 26 Prozent bringen, hieß es. Für Nachwuchskräfte werden mindestens 325 Euro mehr im Monat gefordert.