Medienbericht RTL behält offenbar Gruner+Jahr-Kernmarken und stellt Zeitschriften ein

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen am Montag. Viele Titel sollen demnach jedoch eingestellt und einige verkauft werden. Dies gelte für kleinere Ableger etwa von der „Brigitte“ oder von „Geo“, die teilweise unprofitabel seien. Es dürfte zu einem Jobabbau im dreistelligen Bereich kommen, hieß es. RTL wollte dies nicht kommentieren und verwies darauf, dass RTL-Chef Thomas Rabe die Belegschaft über seine Pläne am Dienstagmorgen in der Verlagszentrale am Hamburger Baumwall informieren wolle.