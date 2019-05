„Operation Aderlass“ : Nada leitet Verfahren gegen Lehmann-Dolle ein

Berlin Die "Operation Aderlass" zieht weiter ihre Kreise. Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) leitete am Freitag ein sportrechtliches Disziplinarverfahren gegen den früheren Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ein.

er Doping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. hat nun auch offiziell den deutschen Sport erreicht. Am Freitag teilte die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) mit, dass ein sportrechtliches Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) gegen den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet wurde. Zuvor hatte es bereits Medienberichte gegeben, die den 35-Jährigen belasteten.

Erkenntnisse bezüglich eines möglichen Dopingverstoßes Lehmann-Dolles in einem "sportrechtlich nicht rechtsverjährten Zeitraum vor 2015" habe die Nada aufgrund eines Whistleblower-Hinweises und in enger Zusammenarbeit mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I erhalten. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen der Nada in den vergangenen Wochen verdichteten den Verdacht. Die Entscheidung über einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen trifft ein Schiedsgericht.