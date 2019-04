Paarlauf-Olympiasiegerin : Aljona Savchenko wird erstmals Mutter

Aljona Savchenko. Foto: dpa/Matthias Balk

Hamburg Aljona Savchenko, Paarlauf-Olympiasiegerin bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, wird zum ersten Mal Mutter. Dies gab die sechsmalige Weltmeisterin am Dienstag via Facebook bekannt.

"Das Glück ist auf dem Weg. Wir sind so aufgeregt, diese kleine Person zu treffen, die die Hälfte von mir und die Hälfte meiner Liebe ist", schrieb die 35-Jährige.

Damit dürfte die beispiellose sportliche Karriere der gebürtigen Ukrainerin beendet sein. Ohnehin hatten Savchenko und ihr Partner Bruno Massot nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang nur noch an den kurze Zeit später stattfindenden Weltmeisterschaften teilgenommen und sich danach in eine Wettkampfpause verabschiedet.

Noch unklar ist, wann das Kind voraussichtlich geboren wird und ob es ein Mädchen oder Junge wird. Savchenko ist seit 2016 mit dem Briten Liam Cross verheiratet.

(sid/ako)