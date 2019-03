Johannes Thingnes Bö: Er ist der König der Biathleten

Oslo Nach einem Winter der Superlative sichert sich Johannes Thingnes Bö einen Platz in den Geschichtsbüchern. Seine Liebe zum Biathlon fand der Norweger erst spät und eher zufällig.

Also überredeten Klemet und Aslaug Hildegunn ihren damals 16 Jahre alten Johannes, doch mal zumindest für einen Monat dem Biathlon den Vorzug zu geben. Schließlich hatte sein fünf Jahre älterer Bruder Tarjei auf den dünnen Brettern und mit dem Gewehr schon großes Talent bewiesen. "Einen Monat später", berichtete Tarjei, "hatte er diese norwegische Rollskimeisterschaft gewonnen. Von da an war sein Weg vorgezeichnet." Beim Weltcup-Finale in Oslo fand dieser seinen vorläufigen Höhepunkt auf dem Biathlon-Thron.

Zunächst als schlampiges Genie verschrien, überzeugt Johannes Thingnes Bö heute mit Fleiß. "Jeder will die Nummer eins sein. Ich weiß das, also muss ich mir den Arsch aufreißen und die harten Entscheidungen den leichten vorziehen", sagte der siebenmalige Weltmeister Anfang März. Ausnahmen macht er kaum: "Ich habe Weihnachten nicht gefeiert, ich habe nur trainiert." Für die Hochzeit mit Hedda Klovstad Dähli fand er im vergangenen Juni immerhin Zeit.

Abseits der Rennstrecken wirkt der blasse Schlaks mit den rotblonden Haaren und großer schwarzer Brille unscheinbar, doch längst ist er in Norwegen zum Sportstar aufgestiegen. Die Popularität seiner einstigen Fußball-Idole Havard und Tore Andre Flo, wie die Bös in der knapp 7000-Seelen-Gemeinde Stryn aufgewachsen, hat der Rekord-Biathlet längst erreicht.

So musste es schon auch eine norwegische Unterhaltungsshow im Fernsehen sein, um Bö an seine Grenzen zu bringen. Doch selbst bei der Karaoke-Performance des Bon-Jovi-Klassikers "Livin' On A Prayer" traf er im Duett mit Tarjei die Töne ähnlich sicher wie die Scheiben am Schießstand. Eben ein Volltreffer nach dem anderen.