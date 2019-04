Ski-Königin : Shiffrin knackt Preisgeld-Bestmarke

München Ski-Star Mikaela Shiffrin hat in der vergangenen Saison mehr als eine Million Schweizer Franken Preisgeld eingenommen. Deutsche Topverdienerin im Weltcup war Viktoria Rebensburg.

Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin hat in ihrer historischen Saison auch in Sachen Prämien eine geschichtsträchtige Bestmarke gesetzt. Die 24 Jahre alte Amerikanerin sahnte Preisgelder in einer Gesamthöhe von 1.000.386 Schweizer Franken (877.860 Euro) ab und knackte damit als erste Alpine bei Frauen und Männern die Millionenmarke. Das geht aus der am Mittwoch vom Internationalen Skiverband (FIS) veröffentlichten Geldrangliste hervor.