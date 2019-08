Medienbericht : Brady und die Patriots einigen sich auf neuen Vertrag

New York Tom Brady setzt laut Medienberichten seine Karriere fort. Demnach soll sich der Star-Quarterback mit seinem Klub New England Patriots auf einen neuen Vertrag bis 2021 geeinigt haben.

Der neue Kontrakt soll Brady, der im September in seine 20. Saison in der US-Profiliga NFL geht, insgesamt 70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro) für die kommenden drei Spielzeiten einbringen. Am Samstag hatte er seinen 42. Geburtstag gefeiert, am Ende des neuen Vertrages wäre er 44 Jahre alt.