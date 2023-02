Pressestimmen zum NFL-Finale 2023 „Dieser Super Bowl war der beste aller Zeiten“

„Bild“: „Der wertvollste Spieler der Saison war er schon, jetzt ist er auch noch einer der tapfersten Super-Bowl-Helden überhaupt. Quarterback-Superstar Patrick Mahomes führt seine Kansas City Chiefs in einem Football-Krimi gegen die Philadelphia Eagles zum Titel – trotz Verletzung! Am Ende schrammt das Spektakel-Spiel vor 67.827 Fans in Arizona um nur zwei Zähler am Super-Bowl-Rekord (75 Punkte im Jahr 1995) vorbei.“