Russell Wilson : Keiner verdient mit Football mehr als er

Seattle Die Seattle Seahawks haben Russell Wilson zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL gemacht. Der Quarterback bekommt für vier Jahre satte 140 Millionen Dollar und will nie wieder gehen.

Mit müden Augen schaute Russell Wilson in die Handykamera. "Hey Seattle, wir haben einen Deal", flüsterte der Quarterback, er lag im Bett, neben seiner Frau Ciara. Kurz nach Mitternacht erlöste der Footballstar mit der Botschaft bei Twitter die Fans seiner Seahawks, Wilson bleibt für weitere vier Jahre und kassiert in der NFL ab wie kein anderer zuvor.

Die Rekordsumme von 140 Millionen Dollar, rund 124 Millionen Euro, investiert die Franchise in den wichtigsten Spieler ihrer Geschichte. Der 30-Jährige bekommt allein für seine Unterschrift 65 Millionen, auch das hat es in der US-Profiliga noch nicht gegeben. Wilson weiß, was er an den Seahawks hat, und die Seahawks wissen, was sie an Wilson haben - er hat den Klub 2014 zum bislang einzigen Super-Bowl-Gewinn geführt.