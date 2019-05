Play-off-Halbfinale gegen Portland : Durant fehlt Golden State Warriors in Spiel eins

Oakland Die Golden State Warriors treffen im Play-off-Halbfinale der NBA auf die Portland Trail Blazers. Zum Start der Serie muss der Titelverteidiger auf Kevin Durant verzichten. Wann der Superstar wieder spielen kann, ist noch unklar.

Basketball-Superstar Kevin Durant fehlt Titelverteidiger Golden State Warriors aufgrund seiner Wadenverletzung definitiv im Auftaktspiel der Play-off-Halbfinalserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Portland Trail Blazers. Der 30 Jahre alte Forward steht nicht im Kader des sechsmaligen Meisters für das erste Spiel der Serie "best of seven" am Dienstagabend (Ortszeit) in Oakland.