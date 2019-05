Wadenzerrung bei Warriors-Star : Kevin Durant verpasst Rest der Serie gegen Houston

Milwaukee Golden State fehlt im Play-off-Viertelfinale der NBA gegen die Houston Rockets nur noch einen Sieg, um in die nächste Runde einzuziehen. Doch ausgerechnet in der entscheidenden Phase fällt Warriors-Star Kevin Durant verletzt aus.

NBA-Champion Golden State Warriors muss in den weiteren Partien des Play-off-Viertelfinals gegen die Houston Rockets auf Top-Star Kevin Durant verzichten. Der 30-Jährige fällt wegen einer Verletzung in der rechten Wade für unbestimmte Zeit aus.

Die Blessur zog sich Durant am Mittwoch in der Schlussphase des fünften Play-off-Spiels zu, das Golden State mit 104:99 gegen die Texaner gewann. Für Spiel Nummer sechs am Freitag (Ortszeit) in Houston wird der beste Playoff-Scorer der Warriors definitiv ausfallen, wie der Club mitteilte. Auch bei einem möglichen Entscheidungsspiel am Sonntag kann Durant nicht dabei sein.