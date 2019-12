"Der Teufel ist im Spiel" : Tennis-Legende Margaret Court hetzt gegen Lesben, Schwule und Transgender

Köln Margaret Court war einst Australiens Tennis-Idol, nun hat sich die 77-Jährige endgültig ins Abseits manövriert. Als Pastorin einer Kirche hat Court zum Rundumschlag gegen die LGBT-Community ausgeholt. Andere Tennis-Legenden fordern Konsequenzen.

Australiens einstiges Tennis-Idol Margaret Court hat sich endgültig ins Abseits manövriert und nicht nur ihr sportliches Denkmal vernichtet. Als Pastorin einer Kirche in Perth holte die 77-Jährige am Wochenende zum großen Rundumschlag gegen Lesben, Schwule und Transgender aus. "Der Teufel ist in die Medien, die Politiker, die Erzieher und das Fernsehen gefahren", donnerte Court von der Kanzel: "Er will die Menschen kontrollieren und die Gehirne der Menschen beeinflussen."