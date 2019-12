Start verschoben : Ehemalige Tennis-Spitzenspielerin Clijsters plant Comeback im März

Stuttgart Kim Clijsters verschiebt ihr Comeback ins Profi-Tennis um einige Wochen. Die Belgierin will im März in Mexiko das erste Mal seit ihrem Rücktritt 2012 wieder auf der Tennis-Tour spielen.

Rund zwei Monate später als ursprünglich geplant will die ehemalige Weltranglisten-Erste Kim Clijsters auf die Tennis-Tour zurückkehren. Im mexikanischen Monterrey vom 2. bis 8. März werde sie erstmals wieder antreten, gab die 36 Jahre alte Belgierin am Montag in den sozialen Netzwerken bekannt. Anschließend will Clijsters die Turniere in Indian Wells und Charleston bestreiten.