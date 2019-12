„Alles gut gelaufen“ : Tennisspieler Zverev an Augen operiert

New York Alexander Zverev hat sich wegen einer Hornhautverkrümmung einer Operation an den Augen unterzogen. Die Verkrümmung hatte ihm zunehmend Probleme beim Tragen von Kontaktlinsen gemacht.

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich wie geplant in New York einer Augen-Operation unterzogen. „Alles ist gut gelaufen. Meine Augen erholen sich noch“, sagte der 22 Jahre alte Hamburger in der Nacht zum Samstag in einer Videobotschaft auf Instagram. „Mir geht es gut. Ich werde bald trainieren.“