Friedsam verpasst Überraschung : Kerber erreicht Viertelfinale in Straßburg

Angelique Kerber präsentiert sich vor den French Open weiter in ansteigender Form. Die deutsche Nummer eins setzte sich beim Tennis-Turnier in Straßburg am Dienstag in 1:55 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4 gegen Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus durch und zog ins Viertelfinale ein. In der Runde der besten Acht bei der mit 251 750 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung trifft Kerber auf die Polin Magda Linette. „Ich habe wirklich Spaß hier, es fühlt sich gut an“, sagte Kerber nach dem Match.