„Für dich, Finlay“ : Englands Grealish löst Jubel-Versprechen für erkrankten Fan ein

Doha Jack Grealish hat einem an Zerebralparese erkrankten Fan vor der WM einen bestimmten Torjubel versprochen, sollte er treffen. Dieses Versprechen konnte der Engländer bereits am Montag einlösen.

Der englische Nationalspieler Jack Grealish hat nach seinem ersten WM-Tor für England gegen den Iran (6:2) sein Versprechen gegenüber einem jungen Fan eingelöst. Nach seinem Treffer zum 6:1 streckte der Mittelfeldspieler von Manchester City die Arme zur Seite und rollte sie in Wellen - so, wie er es dem elf Jahre alten Finlay versprochen hatte, der an Zerebralparese leidet, einer Störung des Nerven- und Muskelsystems.