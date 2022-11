Live beim Spiel zwischen USA und Wales : Regenbogen-Protest von ZDF-Kommentatorin Neumann bei WM

Doha Die deutsche TV-Kommentatorin Claudia Neumann hat am Montagabend in der Live-Berichterstattung des WM-Spiels zwischen USA und Wales demonstrativ die Regenbogenfarben getragen.

Die Fußball-Kommentatorin Claudia Neumann hat am Montagabend live im ZDF ein besonderes Zeichen bei der Weltmeisterschaft in Katar gesetzt. Sie trug in der Liveübertragung des Spiels zwischen den USA und Wales des TV-Senders ein schwarzes T-Shirt mit einem Herzen in Regenbogenfarben darauf. Am rechten Arm hatte sie zudem eine Regenbogen-Binde. Damit setzte sie bewusst ein Zeichen für Vielfalt an einem Tag, der in Diskussionen rund um die „One Love“-Binde versank.