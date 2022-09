Bei Anruf von Flick : Mukhtar würde für DFB-Nominierung mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren

Berlin Seit 2020 macht Hany Mukhtar in der US-amerikanischen Major League Soccer mit vielen Toren auf sich aufmerksam. Sollte der gebürtige Berliner damit sogar den Bundestrainer überzeugen können, würde er sogar mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren.

Seit 2020 spielt Mukhtar in Amerika für Nashville SC und erzielte in 85 Spielen 50 Tore und gab 21 Vorlagen. Sein Vertrag beim Klub aus dem US-Bundesstaat Tennessee läuft noch bis 2025.

Mukhtar hatte ab der U15 sämtliche Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes durchlaufen, wurde 2014 mit der U19 Europameister. Vor Kurzem wurde er in der MLS zum vierten Mal in seiner Karriere als Spieler der Woche ausgezeichnet. Seit seinem MLS-Debüt für Nashville vor zwei Jahren hat nach offiziellen Angaben kein anderer Fußballer in der nordamerikanischen Profiliga die Wahl mit Stimmen von Journalisten und Fans so oft gewonnen.