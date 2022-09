WM-Kader : Mit welchen Nominierungen Flick überraschen könnte

Düsseldorf In zwei Monaten startet die Fußball-WM in Katar. Für die letzte Länderspiel-Periode vor dem Turnier hat Bundestrainer Hansi Flick mit einer Nominierung überrascht. Mit welchen er das auch beim Turnier tun könnte.

Für besonders große Überraschungen in der Kader-Zusammenstellung ist die deutsche Nationalmannschaft nicht unbedingt bekannt, da hat sich seit dem Wechsel des Bundestrainers von Jogi Löw auf Hansi Flick – wenig überraschend – nicht viel verändert. Mit einer Nominierung für die anstehenden Duelle in der Nations League ließ Flick dann aber doch aufhorchen: Armel Bella Kotchap, im Sommer vom VfL Bochum nach England zum FC Southampton gewechselt, ist dabei, weil er sich „sehr, sehr gut entwickelt“ habe, wie der Bundestrainer sagte. Er wolle ihn jetzt auch mal bei der Nationalmannschaft sehen.

Durchaus wahrscheinlich, dass Bella Kotchap der einzige ist, der noch kein Länderspiel absolviert hat oder länger nicht mehr dabei war, der es noch ins Team schafft. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit vor der WM wird Flick wohl eher auf bewährte Kräfte setzen. Ist man jetzt nicht dabei und war es bisher auch nicht, stehen die Chancen eher schlecht, am 14. November im Flieger Richtung Wüste zu sitzen. Flick betonte aber auch: „Die Tür ist für jeden noch offen.“

Es gibt ja durchaus auch noch Baustellen im Kader. Zuerst fällt da die Außenverteidiger-Position ins Auge. Hier gibt es zum vorhandenen Personal aber eigentlich keine Alternativen, vor allem hinten rechts nicht.

Anders sieht es im zentralen Mittelfeld aus, dort gibt es einen Qualitäts-Überschuss. Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan werden die Spielzeit unter sich ausmachen, Jamal Musiala kann dort auch eingesetzt werden. Flick könnte aber noch jemanden von Außen dazunehmen: Vitaly Janelt vom FC Brentford zum Beispiel. Der 24-Jährige ist Stammspieler in der Premier League, Kontakt mit Flick gab es wohl schon. Ein anderer wäre Julian Weigl, der sich durch einen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach sicher auch noch eine WM-Nominierung erhofft. Doch wie gesagt: Bei der Konkurrenz-Situation ist das für beide eher unwahrscheinlich.

Viel eher drückt der Schuh sowieso in der Offensive, zumindest was die Breite betrifft. Dass die Qualität in der Startelf vorhanden ist, wurde zum Beispiel beim 5:2 gegen Italien deutlich. Aber was, wenn Havertz, Werner, Gnabry & Co. einmal Ladehemmung haben? Wenn es einen neuen Impuls von Außen braucht? Ist dann Lukas Nmecha vom krisengeschüttelten VfL Wolfsburg die Antwort? Stand jetzt: ja. Aber hier gibt es für Flick das meiste Potenzial, eine echte Überraschung aus dem Hut zu zaubern.

Zum Beispiel mit Jonathan Burkardt. Der Angreifer des FSV Mainz 05 wurde 2021 gemeinsam mit Bella Kotchap U21-Europameister und erzielte für die Nachwuchs-Auswahl des DFB in 20 Spielen starke zehn Tore. In der Bundesliga traf er in der Vorsaison elf Mal, in dieser Spielzeit hat er bislang noch Ladehemmung (auch wegen Verletzungen). Doch wenn er die überwindet, wieso nicht?

Wesentlich verrückter wäre eine Nominierung von Youssoufa Moukoko. Der BVB-Stürmer wird am Eröffnungstag der WM 18 Jahre alt, spielt bekanntlich aber schon eine Weile im Konzert der Großen mit. Am vergangenen Samstag wurde er zum Derby-Helden für Schwarz-Gelb. Flick sucht nach eigenen Angaben noch nach einem Spieler „für die besonderen Momente“ – so einer könnte Moukoko sein, wenn er mit seiner Unbekümmertheit eine Chance erhält.

Oder aber Hany Mukhtar. Der gebürtige Berliner, der bei der Hertha einst als bester Nachwuchsspieler galt, fliegt hierzulande komplett unter dem Radar, weil seine Profi-Karriere bislang nur im Ausland stattfand: In Portugal, Österreich, Dänemark und seit Januar 2020 beim Nashville SC in den USA. Dort hat der 27-Jährige in 85 Spielen 50 Mal getroffen und 21 weitere Tore aufgelegt. Mit 23 Treffern und sieben Assists in der laufenden Spielzeit ist er im Rennen um den MVP, also wertvollsten Spieler, der MLS ganz vorne mit dabei. Die Nominierung zur WM wäre die Krönung einer starken Saison. Das geringere Niveau in den USA hin oder her – mit einem solchen Selbstbewusstsein könnte Mukhtar eine Bereicherung sein.