Musikensemble aus Radevormwald : Rader Feuerwehrorchester holt Bundes-Gold

Federico Ferrari und die Musiker des Radevormwalder Orchesters bei ihrer mit Gold gekrönten Darbietung in Freiburg. Foto: DFV/Matthias Oestreicher

Radevormwald Eine grandiose Leistung zeigten die Musikerinnen und Musiker aus der Bergstadt unter Leitung von Federico Ferrari beim Wettbwerb in Freiburg.

Das Feuerwehrorchester Radevormwald spielt ganz oben in der Bundesriege der besten Ensembles seiner Art mit. Den Beweis haben die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Federico Ferrari nun bei den 12. Bundeswertungsspielen in Freiburg erbracht. Das Orchester aus der Bergstadt, das in der Kategorie Oberstufe angetreten war, holte bei der Bühnenwertung Gold. Das schafften in der genannten Kategorie noch der Musikzug Stuttgart – Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart und die Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst/Münsterland.

Die Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie zwei Mal ausfallen, um so mehr freuten sich die Teilnehmer und die Verantwortlichen, dass die Musikensembles nun wieder ihr Können zeigen konnten. Karl-Heinz Banse, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes lobte das „Klangfeuer“, bei dem am vergangenen Freitag auf dem Münsterplatz auch die Bevölkerung der Großstadt am Fuße des Schwarzwaldes das Bundeswertungsspielen mitfeierte. „Dieses Konzert in einmaliger Kulisse war ein Höhepunkt“, resümierte er. Zuvor hatte im Historischen Kaufhaus ein Empfang zum Auftakt der Veranstaltung stattgefunden.

Die Musiker aus Radevormwald hatten lange auf den Wettbewerb warten müssen. Im Jahr 2019 hatten sie sich beim Landeswertungsspielen in Haltern am See mit ihrer Gold-Leistung für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der eigentliche 2020 in Freiburg stattfinden sollte. Wie sich nun zeigte, haben die Instrumentalisten in den Pandemiejahren nichts von ihrem Können verlernt.

Ebenfalls Gold, allerdings in der Kategorie Mittelstufe, holten in Freiburg der Spielmannszug „Glück Auf“ der Feuerwehr Essen und das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Wangen.

(s-g)