Vitaly Janelt (FC Brentford)

Vom VfL Bochum aus wechselte Janelt nach London zum FC Brentford in die zweite englische Liga. Gleich in seiner ersten Saison gelang der Aufstieg in die Premier League, wo Brentford souverän die Klasse hielt. Auch in der zweiten Saison im englischen Oberhaus ist Janelt Stammspieler und hat sich so in den Dunstkreis der Nationalelf gespielt, Kontakt mit Bundestrainer Flick gab es wohl schon. Angesichts der Konkurrenz im zentralen Mittelfeld dürfte es aber schwierig werden.