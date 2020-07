War bei Schalke im Gespräch : Mit diesem originellen Video verkündet Bochum den Soares-Coup

Düsseldorf Danilo Soares bleibt beim VfL Bochum. Der Linksverteidiger war zuletzt auch bei Schalke 04 im Gespräch. Für die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung ließen sich Klub und Spieler etwas besonderes einfallen.

„#DankeDanilo“ twitterte der VfL Bochum Samstagmittag verheißungsvoll, denn Fans wissen, was das zu bedeuten hat: Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Linksverteidiger Danilo Soares war in den vergangenen Tagen beim FC Schalke 04 im Gespräch. Zum Hashtag gabs ein Video, in dem Soares mit ganz viel Pathos berichtet: „Die letzten drei Jahre in Bochum waren eine sehr schöne Zeit. Ich habe hier viele schöne Momente erlebt. Ich habe hier viele Freunde gefunden. Ich war sehr glücklich hier.“