Drei Zapfstationen im Stadion : Bochum versorgt Fans mit kostenlosem Trinkwasser

Bochum Als erster Fußball-Profiklub in Deutschland versorgt der Zweitligist VfL Bochum seine Fans und Gäste im Stadion künftig mit kostenlosem Trinkwasser. Die Anhänger können sich das Gratis-Wasser selbst zapfen.

„Für uns als Verein spielt die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung eine wichtige Rolle“, sagte Christoph Wortmann, Mitglied der VfL-Geschäftsführung. Der Revierklub hat eine Partnerschaft mit dem Unternehmen „Coffee at Work“ geschlossen. Mineralwasser wird ansonsten in den deutschen Stadien nicht kostenlos angeboten.

Die Besucher in Bochum können das Trinkwasser an speziellen, in Edelstahl gefassten Geräten selbst zapfen. Die drei Zapfstationen sind mit Filtern aus dem klinischen Bereich und speziellem UV-Licht gegen Rückverkeimung ausgestattet und werden direkt an das Trinkwassernetz der Stadion-Gebäude angeschlossen. Transport und Reinigung von Mehrwegflaschen sowie die Beseitigung des Abfalls, der sonst durch Einwegbecher oder Plastikflaschen entsteht, entfallen.