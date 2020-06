Pleite für den KSC : Stuttgart nach 5:1-Sieg auf Aufstiegskurs

Düsseldorf Der VfB Stuttgart hat im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz in die Bundesliga die besten Chancen. Die Schwaben gewannen am Mittwochabend 5:1 gegen den SV Sandhausen und übernahmen den zweiten Tabellenrang.

Der VfB Stuttgart hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga den Frust über die Derby-Niederlage gegen den Karlsruher SC von der Seele geschossen und wieder Aufstiegsplatz zwei erobert, für den KSC gab es nach dem Hoch eine kalte Dusche. Stuttgart bezwang am drittletzten Spieltag den SV Sandhausen mit 5:1 (4:0) und zog wieder am Hamburger SV vorbei, der tags zuvor gegen den VfL Osnabrück (1:1) gepatzt hatte.