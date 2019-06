Ex-Bundesligatrainer : Baum übernimmt U20 des DFB

Frankfurt/Main Manuel Baum hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Augsburger Bundesligatrainer wird Coach der deutschen U20-Auswahl.

Der frühere Augsburger Bundesliga-Coach Manuel Baum wird künftig die U20-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betreuen. Das gab der Verband am Freitag bekannt. Als Assistenten zur Seite gestellt werden Baum der ehemalige Bundesligaprofi Rene Rydlewicz und Engin Yanova, der bisher für die U19 des DFB tätig war.

"Wir haben ganz bewusst einen Trainer gesucht, der neben aktueller Erfahrung aus dem Profibereich auch einen Bezug zum Nachwuchsfußball in seiner Vita hat. Manuel passt exakt in unser Anforderungsprofil", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften beim DFB. Baum, dessen noch bis 2020 laufender Vertrag beim FCA aufgelöst wurde, soll zusätzlich in der DFB-Trainerausbildung tätig sein und den Fußballlehrer-Lehrgang unterstützen.