Historischer Erfolg gegen HSV : Freiburg zieht erstmals ins DFB-Pokalfinale ein

Hamburg Der SC Freiburg hat den Hamburger SV aus allen Titelträumen gerissen und steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Endspiel des DFB-Pokals. Der Bundesligist setzte sich am Dienstagabend im Halbfinale mit 3:1 durch.

Die jubelnden Freiburger Profis zogen sich rote Finalshirts über und feierten ausgelassen mit ihren Fans. Erfolgstrainer Christian Streich bekam noch im TV-Interview die erste Siegesdusche aus Wasserflaschen ab. Dank eines starken Auftritts beim überforderten Zweitligisten Hamburger SV steht der Sport-Club erstmals im Endspiel des DFB-Pokals. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, sangen die Freiburger Fans nach dem 3:1 (3:0) am Dienstagabend im ersten Halbfinale.

„Das ist unbeschreiblich, wir schreiben Geschichte“, sagte Torschütze Nicolas Höfler in der ARD. „Wir freuen uns, dass wir den Schritt machen konnten.“ Es mache „brutal viel Spaß“, die Mannschaft könne „noch viel erreichen in dieser Saison“. Streich äußerte: „Ich kann es gar nicht sagen, was mir durch den Kopf ging. Ich habe die Fans gesehen, mich gefreut, dass sich die Reise gelohnt hat.“