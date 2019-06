Ungewöhnlicher Weg : Zweitligist Kiel startet Kooperation mit US-Klub

Kiel Zweitligist Holstein Kiel verstärkt seine Aktivitäten im Ausland. Die Störche starten eine Kooperation mit dem amerikanischen Fußball-Klub San Francisco Glens.

Holstein Kiel schlägt ungewöhnliche Wege ein. Der Zweitligaklub startet in Zukunft eine Kooperation mit dem amerikanischen Verein San Francisco Glens. Eine Delegation der Kieler fliegt am Sonntag in die USA, um dort einen entsprechenden Vertrag mit dem ambitionierten Fußball-Klub aus der USL League Two zu unterzeichnen.