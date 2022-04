Finalsieg gegen Ajax : Götze holt mit Eindhoven niederländischen Pokal

Mario Götze im Duell mit Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Foto: AFP/MAURICE VAN STEEN

Rotterdam Zehn Jahre nach dem letzten Pokalsieg gewinnt PSV Eindhoven zum zehnten Mal den niederländischen Cup. Ein Doppelschlag nach der Pause lässt Mario Götze und seine Teamkollegen jubeln.

Weltmeister Mario Götze hat sich nach dem Aus im Europacup mit dem niederländischen Pokal getröstet. Der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 feierte am Sonntag mit der PSV Eindhoven im Cup-Finale einen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Am Donnerstag war Götze mit seinem Klub im Viertelfinale der Conference League an Leicester City gescheitert.

Für die PSV mit Trainer Roger Schmidt war es der erste Titel in diesem Wettbewerb seit 2012, Ajax verspielte dagegen den dritten Triumph in Folge und die Chance auf das Double. Erick Gutierrez (48.) und Cody Gakpo (50.) trafen für Eindhoven, die zum insgesamt zehnten Mal im niederländischen Pokal triumphierten. Ryan Gravenberch (23.) hatte Amsterdam in Führung gebracht.

In der Meisterschaft liegt der Rekordpokalsieger fünf Spieltage vor Saisonende vier Zähler vor Eindhoven an der Tabellenspitze. In der Champions League war Ajax dagegen im Achtelfinale ausgeschieden, vor der Saison hatte der Club bereits das Spiel um den Supercup gegen die PSV und Schmidt verloren. Der frühere Leverkusener Bundesliga-Coach verabschiedet sich nun mit zwei Titeln aus Eindhoven. Zuletzt war das Team im Halbfinale der Conference League gescheitert.

(sid/old)