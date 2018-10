AC Mailand mit Rekordverlusten

Gonzalo Higuain vom AC Mailand (l) und Roderick von Olympiakos Piräus kämpfen in der Europa League um den Ball. (Archivfoto) Foto: dpa/Antonio Calanni

Mailand Der AC Mailand steht nach dem Ausstieg des chinesischen Investors Li Yonghong finanziell so schlecht da, wie noch nie. Der Verein braucht eine weitere Finanzspritze.

Der chinesische Unternehmer Li Yonghong, bis Juli Eigentümer des italienischen Fußball-Renommierklubs AC Mailand, hat die Rossoneri in einer dramatischen finanziellen Lage hinterlassen. Die Verluste des Serie-A-Klubs erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordwert von 126 Millionen Euro, das sind 53 Millionen Euro mehr als 2016/17.

Die Ausgaben stiegen um 22,7 Prozent auf 354 Millionen Euro, was der Transferoffensive im Sommer 2017 zuzuschreiben ist. Der Klubumsatz stieg um 17 Prozent auf 255,8 Millionen Euro.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte Milan im April 2017 an Li verkauft. Der US-Hedgefonds Elliott übernahm im Juli die Kontrolle und griff dem Verein zunächst mit 170,5 Millionen Euro unter die Arme. Die Investmentfirma will dem Verein weitere 50 Millionen Euro zuschießen. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte Milan wegen Verstößen gegen das "Financial Fairplay" zuletzt zwischenzeitlich vom Europapokal ausgeschlossen.