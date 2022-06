Da streikt der Server : Miroslav Klose wird neuer Trainer in Altach

Miroslav Klose wird neuer Trainer in Altach

Altach/Köln Sensation in Österreich: Fußball-Weltmeister Miroslav Klose übernimmt den Erstliga-Trainerposten in der 7000-Einwohner-Gemeinde Altach. Für den 44-Jährigen ist es der erste Posten im Profibereich.

Mit der Trainer-Sensation des Monats waren sogar die Server überfordert. Miroslav Klose , der deutsche Fußball-Weltmeister, neuer Chefcoach beim kleinen SCR Altach? Da stürmten so viele Fans und Medienvertreter die Homepage des Klubs aus Vorarlberg, dass die Seite kurzzeitig zusammenbrach. Das 47-Sekunden-Video, in dem der SCR voller Überschwang „eine Legende des Fußballs“ begrüßt, war erst später abspielbar.

Ja, die Nachricht stimmt: Miroslav Klose bekommt erstmals eine Chance als Cheftrainer einer Profimannschaft. Der 44-Jährige wird laut Klub-Mitteilung am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt – wohl im beschaulichen Presseraum der nur 8500 Zuschauer fassenden Cashpoint-Arena, im Volksmund auch „Schnabelholz-Stadion“. Altach hat knapp 7000 Einwohner.

„Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier“, sagte Klose. „Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin.“ Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen seien „so offen“ gewesen, „dass mir klar war, das will ich machen. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, das Team, die Menschen im Klub und natürlich die Fans kennenzulernen.“

Altach, ohne Meistertitel oder Pokalsieg, ist sich im Klaren, welche Aufmerksamkeit dies vor allem in Deutschland nach sich ziehen wird. „Miro Klose ist ein sehr großer Name im Fußball. Uns geht es aber nicht um den Namen, sondern um die Persönlichkeit, seine Fähigkeiten als Trainer – und, was uns beim SCR Altach sehr wichtig ist: um den Menschen“, sagte der stolze Geschäftsführer Christoph Längle.