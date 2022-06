Wegen Mbappés Rekord-Vertrag : Spanische Fußball-Liga legt bei Uefa Beschwerde gegen PSG ein

Madrid Die spanische Fußball-Liga hat bei der Uefa eine Beschwerde gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay eingereicht. Hintergrund ist der Mega-Vertrag für Kylian Mbappé. Auch gegen Manchester City hat LaLiga bereits Beschwerde eingereicht.

Eine ähnliche Beschwerde habe man im April bereits gegen Manchester City vorgelegt, teilte LaLiga am Mittwoch mit. Hintergrund der Klage ist der extrem hoch dotierte Vertrag, mit dem die PSG-Eigentümer aus dem Emirat Katar Stürmerstar Kylian Mbappé zum Verbleib überredet haben. In Spanien war man davon überzeugt, dass der 23-Jährige im Sommer nach Ablauf seines alten Vertrags am 30. Juni zu Champions-League-Sieger Real Madrid wechseln würde.