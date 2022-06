Vergewaltigungsvorwürfe : US-Gericht lehnt Millionen-Klage gegen Cristiano Ronaldo ab

Las Vegas 2018 hatte eine Frau in den USA dem portugiesischen Fußball-Superstar vorgeworfen, dass er sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt haben soll. Jetzt hat ein US-Gericht eine Klage gegen den Spieler von Manchester United abgewiesen.

Rund vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen in den USA ist der Fall für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wohl endgültig vom Tisch. Ein Bezirksgericht in Las Vegas hat am Freitag eine Millionen-Klage nicht zugelassen und dies nach Angaben der Nachrichtenagentur AP unter anderem damit begründet, dass der Anwalt der Klägerin „entwendete“ vertrauliche Dokumente verwendet hat.