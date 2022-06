Nations League kompakt : Niederlande nur remis gegen Polen – auch Belgien patzt in Wales

Der polnische Nationalspieler Piotr Zielinski (mi.) und der niederländische Nationalspieler Stefan de Vrij (l.) kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Peter Dejong

Köln Die Niederlande haben die erste Niederlage in der Nations League gerade so abgewendet. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Oranje-Elf die Partie gegen Polen noch zu einem 2:2. Auch zwischen Wales und Belgien sowie England und Italien hieß es am Ende Remis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rückschlag für die Oranje, auch Nachbar Belgien nur Remis: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat nach zwei Siegen den ersten Rüchschlag in der Nations League hinnehmen müssen. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal kam gegen Polen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Im Parallelspiel trennten sich Wales und Belgien 1:1 (0:0).

Die Polen, bei denen Weltfußballer Robert Lewandowski geschont wurde, gingen in Rotterdam aus dem Nichts in Führung. Der in England geborene Rechtsverteidiger Matthew Cash (18.) traf per Flachschuss zum 1:0.

Die zweite Hälfte startete dann furios: Zunächst sorgte Piotr Zielinski für das 2:0 der Gäste (49.), ehe die Niederlande per Doppelschlag antwortete. Der Ex-Bremer Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) brachten die Elftal jeweils nach Angriffen über die linke Seite zurück ins Spiel. Memphis Depay vergab spät per Handelfmeter den Sieg (90.+1).

Lesen Sie auch Nations League : Österreich holt Remis gegen Frankreich - Kroatien stoppt Dänemark

Wales, das vor knapp einer Woche im Play-off-Endspiel gegen die Ukraine die erste WM-Qualifikation seit 1958 klargemacht hatte, kam aktiver in die Partie gegen Belgien: Dem frühen Führungstreffer des Leipzigers Ethan Ampadu wurde wegen Abseits aber die Anerkennung verwehrt (5.). In Hälfte zwei traf dann Youri Tielemans für die abgezockten Gäste (51.), ehe Brennan Johnson kurz vor dem Ende den Ausgleich für die Waliser erzielte (86.).

England hat unterdessen eine Revanche für das verlorene Finale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien verpasst. 335 Tage nach dem Endspiel kam das Team von Trainer Gareth Southgate am Samstag in der Nations League nicht über ein 0:0 gegen den Europameister hinaus. Vier Tage nach dem 1:1 in München gegen Deutschland und dem 0:1 zum Auftakt in Ungarn sind die Engländer in der Gruppe 3 nur Letzter mit zwei Punkten.

Lesen Sie auch Nations League : Siege für Spanien und Portugal – Norwegen und Haaland treffen nicht

Im heimischen Wolverhampton waren die Engländer zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, konnten daraus aber ein kein Kapital schlagen. Ein Schuss von Mason Mount in der 9. Minute hatte Italiens Schlussmann Gianluigi Donnarumma mit einer Glanztat an die Latte gelenkt. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Aaron Ramsdale mit einer tollen Parade gegen Sandro Tonali einen Rückstand.

Trainer Stefan Kuntz hat derweil mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft den nächsten Sieg in der dritthöchsten Spielklasse der Nations League eingefahren. Am Samstagabend gewann die Türkei auch ihr drittes Gruppenspiel in Liga C in Luxemburg 2:0 (1:0). Damit distanzierte das Kuntz-Team den zuvor punktgleichen Gegner auf drei Punkte und bleibt mit der Optimalausbeute von neun Zählern souveräner Tabellenführer.

(lonn/SID/dpa)