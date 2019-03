Von der Übergangs- zur Dauerlösung: Solskjaer bleibt Trainer von Manchester United

Manchester Die Probezeit von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United ist vorbei. Der Norweger hat nach dreimonatiger Interimstätigkeit einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Sie singen es seit Monaten, die gesamte "Probezeit" hindurch. "Ole's at the wheel", Ole sitzt am Steuer, ist der beliebteste Song im legendären Stadion Old Trafford von Manchester United. Am Donnerstag wurden die Fans erhört: Ole Gunnar Solskjaer steigt mit seiner hervorragenden Liga-Bilanz und dem sensationellen Sieg über Paris St. Germain in der Champions League ins Cheftrainer-Amt bei United auf.

Wohl wahr. Solskjaer hat in 366 Spielen für United zwischen 1996 und 2007 insgesamt 126 Tore erzielt. Sein berühmtestes, das unvergessliche, war jenes gegen den FC Bayern am 26. Mai 1999 in Barcelona. Die Münchner fühlten sich als Champions-League-Sieger, bis Teddy Sheringham in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 ausglich. Zwei Minuten später traf Solskjaer zum Sieg: "Beckham .... into Sheringham ... and Solskjaer has won it!!!" Die Schreie des Kommentators sind Legende.