Aufreger in England: Polizei nimmt zehn Fans nach Platzsturm vorläufig fest

Aufreger in England

London Fan-Wahnsinn in England: Gleich zehn Fans wurden am Samstag wegen Platzsturms festgenommen - darunter sieben Anhänger von Newcastle United.

Sieben Newcastle-Fans, darunter auch ein 14 Jahre alter Junge, wurden wegen des Rennens auf den Platz in Gewahrsam genommen. Eine weibliche Ordnerin wurde bei dem Vorkommnis an der Nase verletzt, ein Ermittlungsverfahren läuft. In Swansea wurden drei jugendliche Fans wegen eines Platzsturms vorläufig festgenommen.