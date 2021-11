Klub verzeichnet 13 Fälle : Portugiesischer Erstligist wohl von neuer Corona-Variante betroffen

Lissabon Die neue Corona-Variante Omikron ist auch in Portugal angekommen. Gleich 13 Spieler von Belenenses Lissabon sind wohl von der neuartigen Variante betroffen. Schon am vergangenen Wochende hatte der Erstligist für Schlagzeilen gesorgt.

Die 13 Corona-Fälle beim portugiesischen Fußball-Erstligisten Belenenses Lissabon stehen offenbar in Verbindung mit der neuartigen Omikron-Variante. Wie das Nationale Gesundheitsinstitut Insa am Montag mitteilte, soll es sich um die ersten Omikron-Fälle handeln, die in Portugal festgestellt wurden.