Nach Flaschenwurf : Frankreichs Angst vor der Eskalation in Ligue Un – Strafe für Lyon

Opfer eines Flaschenwurfs: Dimitri Payet. Foto: dpa/Laurent Cipriani

Paris Fußball-Spiele in Frankreich Eliteliga Ligue Un werden immer häufiger zum Schauplatz von unsportlichen Verhaltensweisen von Fans. Nun tagen die Politiker. Olympique Lyon bekommt derweil eine Strafe für den Flaschenwurf von Sonntagabend.

Nach dem Flaschenwurf im Erstligaspiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille wollen sich Vertreter der Politik mit Verantwortlichen des französischen Fußballs beraten. Wie das Sportministerium der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, soll am Dienstag ein entsprechendes Treffen am Beauvau-Platz, dem Sitz des Innenministeriums, stattfinden.

Dort empfängt Innenminister Gerald Darmanin den Bildungs- und Sportminister Jean-Michel Blanquer, die Sportministerin Roxana Maracineanu sowie Vertreter des Liga-Verbands LFP und des französischen Fußball-Verbands FFF. Der LFP-Disziplinarausschuss ordnete bereits eine Strafe für Lyon an. Der Klub muss bis zur "Verkündung der endgültigen Maßnahme", die am 8. Dezember erwartet wird, hinter verschlossenen Türen spielen. Dies betrifft die Partie am 1. Dezember gegen Stade Reims.

Die Partie in Lyon war am Sonntagabend nach einem Flaschenwurf auf Gästespieler Dimitri Payet nach nur wenigen Minuten abgebrochen worden. Der Vize-Europameister von 2016 wollte einen Eckball ausführen, als ihn eine aus dem Publikum geworfene Wasserflasche am Kopf traf.

"Das war eine schwarze Nacht für den Fußball. Dimitri wird psychologisch betreut. Das ist alles nicht normal", sagte ein erschütterter Marseille-Präsident Pablo Longoria bei Amazon. Keiner, der Fußball möge, "kann glücklich sein. Wir verurteilen jede Form von Gewalt."

Beide Teams waren nach dem Skandal in die Kabine gegangen. Nach mehr als einer Stunde Pause sollte das Spiel zunächst fortgesetzt werden. "Entgegen der Ankündigung hat der Schiedsrichter entschieden, das Spiel nicht fortzusetzen, da er die Sicherheit der Spieler als nicht gewährleistet ansieht", informierte der Stadionsprecher allerdings zwei Stunden nach dem Vorfall die Zuschauer über den Abbruch.

Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas nannte die lange Unterbrechung "unverständlich". Die Disziplinar-Kommission der Liga berief für Montag ein Notfalltreffen ein.

Die Person, die für den Wurf der Flasche verantwortlich sein soll, wurde zudem nach Angaben des Stadionsprechers mittlerweile festgenommen. Es handele sich um "eine Einzeltat", hieß es weiter. Lyons Mannschaft war zwischenzeitlich zum erneuten Aufwärmen auf das Spielfeld zurückgekommen, die Gäste aus Marseille dagegen blieben geschlossen in der Kabine.

Der französische Fußball wird seit mehreren Monaten immer wieder von Ausschreitungen überschattet. Payet war erst im August beim Auswärtsspiel bei OGC Nizza ebenfalls von einer Flasche getroffen worden, OGC wurde daraufhin ein Punkt abgezogen. Marseille wiederum muss sein nächstes Heimspiel nach Ausschreitungen in der Partie gegen Paris St. Germain ohne Zuschauer austragen.

Das Spiel zwischen Nizza und Marseille war am 22. August gut 15 Minuten vor dem Ende abgebrochen und zwei Monate später in voller Länge an einem neutralen Ort (Troyes) ohne Fans wiederholt worden.

