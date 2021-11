Reiserückkehrer aus Südafrika : Kreis Kleve meldet ersten Omikron-Verdachtsfall

Bei einem Indexfall in Rees besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus Südafrika. Ein PCR-Test war positiv.

Die vollständig immunisierte Person reiste gemeinsam mit ihrem Partner am 23. November von Johannesburg (Südafrika) nach Frankfurt am Main, wo die beiden am 24. November eintrafen. Nachdem die Person einen Tag später, am 25. November, Symptome einer Erkrankung hatte, ließ sie sich auf das Corona-Virus testen. Ein PCR-Test war positiv.