Arsenal macht Boden gut : FC Liverpool bleibt Chelsea auf den Fersen

Der FC Liverpool feiert einen wichtigen Sieg in der Premier League Foto: AFP/OLI SCARFF

Southampton Die beiden von deutschen Trainern verantworteten Spitzenteams FC Chelsea und FC Liverpool dominieren weiter die Premier League. Auch der FC Arsenal macht weiter Boden gut.

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp bleibt Tabellenführer FC Chelsea in der Premier League auf den Fersen. Am 13. Spieltag setzten sich die Reds an der Anfield Road mit 4:0 (3:0) gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl durch.