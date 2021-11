Nach Pleite gegen Bergamo : Juventus Turin hat Justizprobleme und versinkt im Chaos

Turin Italiens Fußball-Aushängeschild Juventus Turin hat Probleme mit der Justiz und musste auch sportlich einen weiteren Nackenschlag hinnehmen.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Spielertransfers und mögliche Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen des Klubs. Der Juve-Sitz in Turin und Büros des Klubs in Mailand wurden am Freitagabend durchsucht.