Deutscher Trainer schreibt Geschichte Benficas „hochverdienter Titel der Marke Schmidt“

Talente entwickeln, sie dann an die reichen Klubs Europas verkaufen, das ist ein Prinzip Benficas. Kaum ein Klub verdiente in den vergangenen Jahren so viel Geld wie Benfica durch Spielertransfers. Ruben Diaz und Bernardo Silva zum Beispiel wurden gerade mit Manchester City zum wiederholten Mal englischer Meister. Der Klub nutzte unter Schmidt die große Bühne Champions League, um Werbung für seine Spieler zu machen. Nur eines von 14 Spielen ging verloren, das indes bedeutet das Aus im Viertelfinale in der Meisterklasse gegen Inter Mailand. Der Schmidt-Fußball jedoch, der beeindruckte immer – geradlinig, mit Verve, actionreich.