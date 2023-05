Traum vom Meistertitel lebt Wie Fortunas Ex-Trainer Rösler den dänischen Fußball aufmischt

Denn der Meistertitel ist keineswegs in unerreichbarer Ferne, auch wenn der 54-Jährige mit seinen Schützlingen momentan lediglich den vierten Tabellenplatz belegt. Zugegeben, um den Fünf-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Kopenhagen aufzuholen und außerdem den FC Nordsjaelland sowie Viborg FF hinter sich zu lassen, bedarf es bei noch drei ausstehenden Spielen durchaus eines kleinen Fußballwunders. Doch warum sollte man in Aarhus nicht einfach weiter an seine Chance glauben?