Wegen Geisterspiel : Fortuna testet Stimmung vom Band

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler wählt angesichts der nahenden leeren Ränge in den Stadien unkonventionelle Maßnahmen, um seine Spieler zu motivieren.

Fortuna Düsseldorf testet wegen des bevorstehenden Geisterspiels am Freitag gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr/Dazn) Stimmung vom Band. Die Fan-Gesänge sollen beim Training in der Arena am Donnerstag über die Lautsprecher eine ähnliche Stimmung erzeugen wie während des Spiels. Im Anschluss sollen die Profis entscheiden dürfen, ob die Technik in der Bundesliga-Partie gegen das Tabellenschlusslicht zum Einsatz kommen soll. Das verriet Fortuna-Trainer Uwe Rösler am Mittwoch in der Pressekonferenz.